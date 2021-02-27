Başakşehir’de Yeni Kültür ve Yaşam Parkı için geri sayım başladı

İstanbul Başakşehir Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’nı kısa süre içerisinde hizmete açıyor. Hayat dolu merkezde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kaliteli eğitimi, yeşille birleştiriyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, yeni bir anlayışla inşa ettiği kültür ve yaşam parklarına bir yenisini daha ekliyor. Kayabaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’nda, çalışmalar son aşamaya geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu eğitim, kültür-sanat ve sporun iç içe olacağı hayat dolu merkezde incelemelerde bulundu.

“Hayatımıza değer katacak”

Kısa süre içerisinde Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’nda eğitimlerin başlayacağı müjdesini veren Başkan Kartoğlu, “Zaman en değerli hazinemiz. Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’mızda komşularımız zamanlarını en verimli şekilde kullanacak. Modern sınıflarımızda eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine değer katacak” dedi.

“Önceliğimiz yeşil alan”

Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı için yeşil alana vurgu yapan Başkan Kartoğlu, “Yeşil alan bizim için hep en ön sırada yer almaktadır. Bu kapsamda merkezimizin yüzde 60’ını yeşil alan olarak tasarladık. Yürüyüş ve bisiklet yolumuzla birlikte komşularımız keyifli vakit geçirebilecek, açık havanın tadını çıkartacak.” değerlendirmesinde buludu.

Tüm aktiviteler tek çatı altında

Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’nda 12 derslik, kütüphane, kitap kafe, bilgisayar atölyesi, 141 kişilik çok amaçlı konferans salon yer alıyor. Merkezde ayrıca çocuk oyun grupları, 150 kişilik amfi tiyatro, basketbol sahaları, masa tenisi alanları ve satranç alanı bulunuyor. 200 metre koşu parkuru ve 200 metre bisiklet yolu ile Başakşehirlilere sağlıklı yaşama adım atma imkanı sunacak merkezde, 25 araç kapasiteli otopark da bulunuyor.