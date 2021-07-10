Başakşehir’de yenilikçi fikirler yarışıyor

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda, yenilikçi fikirler yarışacak. 5 farklı kategoride hünerlerini sergileyecek yarışmacılara toplam 300 bin lira ödül verilecek.

Başakşehir Belediyesi’nin yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması, bu yıl 8’nci kez düzenleniyor. Başvuruların devam ettiği yarışmada, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyen ve öğretmenler ile özel kategoride birbirinden yenilikçi fikirler ve ilginç projeler yarışacak.

2020’de 550 başvuru yapıldı

“Yenilikçi fikirler yarışacak, ülkemiz kazanacak” diyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz inovasyon yarışmamızda, hayatımıza yenilik katacak tüm projeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. 2014 yılında ilk yaptığımız inovasyon yarışmamıza 192 başvuru almıştık. Başarılı projeler yeni yarışmacılarımıza ilham kaynağı oldu. 2020 yılında yaptığımız son yarışmamızda başvuru sayısı 550’ye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

Toplam ödül 300 bin lira

Başvuruların www.basaksehir-livinglab.com üzerinden 4 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabileceğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Her kategoride dereceye giren ilk üç projeyi ödül yağmuruna tutacağız. Toplam ödül miktarımız tam 300 bin lira olacak. Tabii ki bununla sınırlı kalmayacağız. Dereceye giren yarışmacılarımız aynı zamanda Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde staj yapma ve girişimci olma imkanına da sahip olacak” şeklinde konuştu.

“Bireysel ve grup halinde başvuru yapılabilir”

İnovasyon yarışmasına bireysel ya da grup halinde katılım sağlanabileceğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Her sene olduğu gibi, bu sene de yoğun bir katılımla karşılaşmayı bekliyoruz. İnsan hayatını kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu artıracak ve çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirleri desteklemek istiyor, yenilikçi fikirler sahiplerini inovasyon yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.