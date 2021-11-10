Başakşehir’de yetişkinler sahneye ilk adımlarını atıyor

Başakşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerden sonra yetişkinler için de tiyatro eğitimlerine başlıyor. Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki “Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım’ tiyatro atölyesinde mülakatlar tüm hızıyla devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, tiyatroya gönül veren Başakşehirliler için yeni bir eğitim başlatıyor. Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz tarafından, sahne tozunu deneyimlemek isteyen yetişkinlere özel “Sahneye İlk Adım” tiyatro atölyesinde mülakatlar yapılıyor. Tiyatro severler, yaş sınırlamasının olmadığı atölyeye büyük ilgi gösteriyor.

“Başakşehir’de hayaller gerçeğe dönüşecek”

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yapılan mülakatlara gösterilen ilgiden hayli memnun olan usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz, “Tiyatroyu hayatının bir parçası olarak görecek Başakşehirlilerle tiyatronun hayata olan etkileri, oyuncunun rolüne nasıl hazırlanması gerektiği, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konularda harika bir eğitim dönemi geçireceğiz. Bir tiyatro oyuncusunun tiyatroya nasıl yaklaşması gerektiğinin tüm detaylarını konuşacağız. Sadece konuşmakla kalmayacak bunu sahnede yaşayacağız. Tiyatroya gönül verenlerin hayallerine dokunmaktan, hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimizden mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Usta tiyatrocularla 12 haftalık eğitim yolculuğu

Mülakatların ardından atölyede eğitim alacak 50 kursiyer belirlenecek. Başakşehirliler, eğitimlerde usta tiyatrocular Altan Erkekli, Hakan Bilgin, Necmi Yapıcı ve Süheyl Uygur’dan da oyunculuk eğitimi alma fırsatı yakalayacak. 12 hafta sürecek eğitimlerinde sonunda atölyeyi başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikası verilecek.