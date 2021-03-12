Başakşehir’den 100. yıla özel anlamlı çalışma

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy’un kabrini ziyaret etti.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy’un kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ayrıca ilçe genelindeki köprü, alt geçit ve bazı kamu binalarının gri duvarlarını grafiti çalışmaları ile rengârenk bir görünüme kavuşturan Başakşehir Belediyesi, 100. yılı bir grafiti çalışması ile ölümsüzleştirdi. 5. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’ndeki bir duvara İstiklal Marşı’nın ilk dizesi ve Mehmet Akif Ersoy resmedildi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına yapılan dikkat çekici çalışma, ilçe sakinlerinin beğenisi kazandı.