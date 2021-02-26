Başakşehir’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi

Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününe özel bir video hazırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatından kesitlere yer verildi.

Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 67. yaş gününe özel video klip hazırladı. Sözü Turgay Evren müzik ve düzenlemesi Ali Tolga Demirtaş’a ait olan çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ile birlikte olduğu anlar, G20 Zirvesi’nde Türk bayrağını yerden alması, Pınarhisar Cezaevi’ne gidişi, Çanakkale ziyareti, Ayasofya Camii’nin açılışı ve Yenikapı mitinglerindeki hafızalara kazınan görüntüler yer aldı.

Video kısa sürede yüzbinlere ulaştı

Başkan Kartoğlu’nun sosyal medya hesabından “Sevdik, bildik, inandık. Dillerde dua, gönüllerde gülsün. Sen gülümse Reis #İyikiDoğdunMilletinAdamı” mesajıyla paylaşılan video büyük bir ilgi gördü. Çalışma kısa süre içerisinde Twitter’ın Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi. Yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı videoyu izledi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise videoyu beğenerek paylaştı.

Sen gülümse Reis, açar gönüller

Sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılanan klibin sözleri ise şu şekilde; “Gözler nasıl taşır yükünü uykusuzluğun. Kalpler nasıl uyur ağlarken yetimler. Düşler takılır ardına bir sonsuzluğun. Güller solmasın diye düşer göz yaşları. Sen gülümse Reis, açar gönüller. Zulüm sona erer, mazlumlar güler. Saldırılar biter, salgınlar biter. Umutlar, dualar seninle tüter. Sen gülümse Reis, feth olur kalpler. Sevgi ektiğini sonunda biçer. Gece tutunamaz mutlaka çöker. Rüyalar, sevdalar seninle tüter.”