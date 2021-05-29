Başakşehir’den dünyaya çevrimiçi eğitim

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ile ülke sınırlarını aştı. Covid-19 salgını sonrası eğitimlerin ve atölye çalışmalarının çevrimiçi yapıldığı Başakşehir Living Lab’de, Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere 19 farklı ülkeden 26 bin 132 kişiye teknoloji ve inovasyon eğitimleri verildi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, çevrimiçi eğitimlerle dünyanın dört bir yanına ulaştı. Başakşehir Living Lab’in dünya markası haline dönüştüğünü belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Covid-19 salgınının başlangıcıyla birlikte, Türkiye’de örneği olmayan bir teknoloji hamlesinin altına imza attık ve eğitimlerimizin tamamını çevrimiçi yapmaya başladık” dedi.

245 eğitim, 26 bin 132 katılımcı

Akıllı şehircilik uygulamaları ile hayata değer kattıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Uzman kadrolar ve eğitmenler eşliğinde covid-19 salgınının başladığı 2020 yılından bugüne kadar 194’ü farklı olmak üzere 245 çevrimiçi eğitim verdik. Türkiye’nin 81 ilinden çevrimiçi eğitimlerimize katılım sağlandı. Eğitimlerimiz Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştı. Azerbaycan, Almanya, ABD, Hindistan, İsviçre, Singapur, Rusya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 19 farklı ülkeden katılım oldu. Eğitim alanların sayısı 26 bin 132 kişiye ulaştı” şeklinde konuştu.

Çevrimiçi eğitimler büyük ilgi gördü

Katılımcıların en fazla tercih ettiği eğitimler hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Oyun geliştirme atölyesi, mobil fotoğrafçılık ve etkili sunum teknikleri katılımcılarımızın en fazla tercih ettiği çevrimiçi eğitimler arasında yer aldı. 19 başarılı iş kadını ile girişimci sohbetleri ve sosyal medyayı etkin kullanma dersleri kadın katılımcılarımızın ilgi gösterdiği çevrimiçi eğitimler oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji Akademi Portalı kuruldu

Proje ve hizmetlerle hayatın her alanından sınırları aşmaya devam edeceklerine vurgu yapan Başkan Kartoğlu, çevrimiçi eğitimlerden daha fazla kişinin yararlanabilmesi amacıyla Teknoloji Akademi Portalı’nı da hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.