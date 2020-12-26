Başakşehir’e çevre dostu belediye hizmet binası

Enerji ve su ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Başakşehir’in yeni belediye binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in yeni çevreci ve akıllı belediye binasını 29 Ekim’de hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.
Yaşayan projeler arasında yerini alacakBaşakşehir’in yeni kent meydanında yükselen yeni hizmet binası içerisinde kapalı otopark, kreş, erkek ve kadın spor salonları ve konferans salonları yer alacak. Çalışanlar ve vatandaş adına birçok sosyal donatı alanları da yer alacak. 8 kabul noktası, çağrı merkezi ve 22 vezneyle birlikte vatandaşların talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşacak. Meclis toplantılarını vatandaşların daha rahat bir şekilde takip edebilmeleri için seyirci balkonu da geniş bir şekilde tasarlanıyor. Başakşehir Meydanı ile bütünleşecek olan yeni belediye binası, çevresi ile beraber yaşayan projeler arasındaki yerini alacak.