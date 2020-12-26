Başakşehir’e çevre dostu belediye hizmet binası

Enerji ve su ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Başakşehir’in yeni belediye binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in yeni çevreci ve akıllı belediye binasını 29 Ekim’de hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Başakşehir’in yeni meydanı, yeni nesil çevreci belediye binasıyla şekilleniyor. Millet kıraathanesi, millet bahçesi ve Başakşehir Merkez Camii’nin yanı başında yer alan belediye binası, Başakşehir’in yeni cazibe noktası olacak. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği şantiye alanında inceleme yapan Başkan Kartoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Başakşehir halkının çevre dostu ve akıllı belediye binasına kavuşacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Binamızda yer alacak yaklaşık 2 bin güneş paneliyle birlikte enerji ihtiyacımızın yüzde 25’ini güneş enerjisinden sağlayacağız. Yağmur suyu depolama sistemiyle de su harcamasından tasarruf edeceğiz. Ayrıca, bina cephesinde kullanılan ısı yalıtım sistemiyle birlikte ısıtma ve soğutma giderlerimizde yüzde 30 tasarruf sağlamış olacağız” dedi.

Yaşayan projeler arasında yerini alacak

Başakşehir’in yeni kent meydanında yükselen yeni hizmet binası içerisinde kapalı otopark, kreş, erkek ve kadın spor salonları ve konferans salonları yer alacak. Çalışanlar ve vatandaş adına birçok sosyal donatı alanları da yer alacak. 8 kabul noktası, çağrı merkezi ve 22 vezneyle birlikte vatandaşların talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşacak. Meclis toplantılarını vatandaşların daha rahat bir şekilde takip edebilmeleri için seyirci balkonu da geniş bir şekilde tasarlanıyor. Başakşehir Meydanı ile bütünleşecek olan yeni belediye binası, çevresi ile beraber yaşayan projeler arasındaki yerini alacak.