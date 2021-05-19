Başakşehirli gençler 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başakşehir’de gençlerle kutlandı. Bahçeşehir Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle başlayan kutlamalarda, üstü açık otobüsle şehir turu atan bando takımına bisikletli gençler eşlik etti.

Başakşehir, Milli Mücadele’nin 102. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar kapsamında ilk tören Bahçeşehir Atatürk Anıtı’nda düzenlendi. Törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, Başakşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Turcan, siyasi partilerine ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Gençler korteje bisikletleriyle katıldı

Kutlamalar, bando takımının yer aldığı üstü açık otobüsün şehir turuyla devam etti. Covid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen kortej, 19 Mayıs coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıdı. Başakşehir’in her mahallesine uğrayarak ilerleyen korteje, Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü BESYO hazırlık kursu öğrencilerinden oluşan bisikletli gençler de eşlik etti.

Muhteşem lazer gösterisi büyüledi

Başakşehir Belediyesi’nin önünden başlayan şehir turu, Bahçeşehir’de son buldu. Başakşehirliler, bando takımının marşlarına ve gençlerin bayram sevicine ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlarından ortak oldu. Başakşehir’deki kutlamalar muhteşem bir lazer gösterisiyle son buldu.