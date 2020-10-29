Başakşehirli gençlerden can Azerbaycan’a “gardaş” selamı

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri Azerbaycan’ın Karabağ futbol takımına anlamlı bir sürpriz yaptı. Genç yetenekler, Azerbaycanlı ünlü şair Ahmet Cevat’in unutulmaz eseri Çırpınırdı Karadeniz’i seslendirdi. Başkan Kartoğlu, duygu dolu eseri “Uşaqlarımız gardaşları üçün mahnı oxudu” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Azerbaycan’ın içinde bulunduğu savaş durumu nedeniyle Karabağ futbol takımı, Avrupa Ligi grup iç saha maçlarını Türkiye’de oynuyor. Grupta ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Villarreal’i Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk edecek Karabağ’a, ilk iç saha maçı öncesi Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri anlamlı bir etkinlikle destek verdi. Azerbaycanlı ünlü şair Ahmet Cevat’in unutulmaz eseri Çırpınırdı Karadeniz’i Başakşehirli genç yetenekler tarafından seslendirildi.

Kartoğlu’ndan Karabağ’a destek mesajı

Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri tarafından seslendirilen “Çırpınırdı Karadeniz” eseri büyük beğeni topladı. Başakşehir’in birçok farklı noktasında yapılan çekimlerde genç yetenekler Ahmet Cevat’ın eserini bu kez Karabağ için söyledi. Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu da, Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri tarafından seslendirilen eseri sosyal medya hesabından Azeri Türkçesiyle paylaştı. Başkan Kartoğlu mesajında, “Uşaqlarımız gardaşları üçün mahnı oxudu. Müzik Akademisi öğrencilerimiz bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Villarreal ile karşılaşacak Karabağ futbol takımı için söyledi. Başakşehir’den Karabağ’a selam Türk’ün bayrağına, selam can Azerbaycan’a” ifadelerini kullandı.