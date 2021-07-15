Başakşehirli kadınlara özel aile ve insan ilişkileri eğitimi

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öncülüğünde düzenlenen, eğitimci Derya Pervanoğlu’nun “Can Kulağıyla Gönül Aklını Bulur” seminerleri tamamlandı. Katılımcılar sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu’nun elinden aldı.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından Başakşehirli kadınlara özel olarak düzenlenen etkinlik ve seminerler büyük ilgi görüyor. Eğitimci Derya Pervanoğlu tarafından Başakşehirli kadınlara yönelik düzenlenen “Can Kulağıyla Gönül Aklını Bulur” semineri tamamlandı.

İnsan ve toplum ilişkileri değerlendirildi

Başakşehirli kadınların yoğun katılım gösterdiği ve 4 hafta süren seminerde; “Bulaşıcı Ahlak ve Bağışıklıklarımız”, “Elinden Geleni Aklına Koy”, “Ağrıyınca Çiçek Açar”, “Akıl Yoldadır, ne Yaşta ne Başta” konu başlıkları üzerine eğitimler verildi. Düzenlenen seminerde insan ilişkilerinden aile hayatına kadar birçok konunun ele alındığını belirten Derya Pervanoğlu, “İnsanın varoluşundan çocukluğuna, gençliğine, yetişkinliğine ve aile hayatına kadar birçok konuyu değerlendirmek imkanı bulduk. Eğitimlerde, önce kendimizle sonra çevremizdeki tüm varlıklarla olan ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme üzerine çalıma yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

“Başakşehirli kadınlarımızın her zaman yanında olacağız”

Seminere katılan Başakşehirli kadınlara ayrı ayrı teşekkür eden Kübra Kartoğlu, “Bir seminerimizin daha sonuna geldik. Başakşehirli kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Sadece bununla sınırlı kalmayın, düzenlenen tüm seminer ve etkinliklere Başakşehirli kadınlarımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.