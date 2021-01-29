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Başhekim Kocataş’tan Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner’e ziyaret

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Kocataş ve Sinop Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Başkan Atila Aydıner’i ziyaret etti.

Başhekim Kocataş’tan Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner’e ziyaret

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Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Kocataş ve Sinop Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Başkan Atila Aydıner’i ziyaret etti.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Kocataş ve Sinop Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, her iki misafirine de masa saati hediye etti.
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