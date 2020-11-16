Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Haraççı çevreyolunda meydana geldi. Çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan 2 hayvan, 34 LDS 542 plakalı aracı ile ilerleyen Sercan Turan’ın önüne çıktı. Hayvanların önüne birden çıkması ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden Sercan Turan 2 hayvana da çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlardan 1 tanesi telef oldu.Kaza ile ilgili konuşan otomobil sürücüsü Sercan Turan, “Hayvanlar birden önüme atladılar, sağımda ve solumda araçlar vardı hiçbir şey yapamadım. O esnada duramadım ve hayvanlara çarptım. Çarptığım andan itibaren hayvanların sahiplerini arıyorum çevredeki insanlara soruyorum ama kimse bilmiyor. Gerçekten bu çok tehlikeli bir davranış ve sürücülere zor anlar yaşatıyor” Şeklinde konuştu.
Başıboş dolaşan hayvanlara otomobil çarptı: 1 hayvan telef oldu
Arnavutköy’de çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan büyükbaş hayvanlara servis aracı çarptı. 1 hayvan telef oldu.
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