Başkan Akgün, Abdal Musa Birlik Lokması’na katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Büyükçekmece Güzelce Cemevi’nde hafta sonu gerçekleştirilen Abdal Musa Birlik Lokması etkinliğine katıldı.

Büyükçekmece Güzelce Cemevi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması’na bu yıl da çok sayıda katılım oldu. Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe belediye meclis üyeleri ile birlikte katılan Başkan Akgün, vatandaşlarla Abdal Musa Birlik Lokması’nı paylaştı.

“Birlik ve beraberliğin en güzel örneği’’

Anadolu Alevi geleneğinde Abdal Musa Birlik Lokması’nın özel bir yeri olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: “Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini teşkil ederken, insanları bir araya getiren kaynaşma biçimidir. Bu anlamlı günde Büyükçekmece Güzelce Cemevi’mizde canlarla bir olduk, Abdal Musa Birlik Cemi’ne katıldık ve lokmamızı paylaştık. Allah kabul eylesin’’ dedi.