Başkan Akgün: "Başımıza yıkılmadan gelin hep birlikte şehrimizi yenileyelim”

Büyükçekmece’de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlanılan kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Deprem vuku bulduğunda yıkılacak binalardan yüzde 70’i yenilendi. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir işimiz kaldı. Belediye, vatandaş, devlet ve müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılmadan gelin hep birlikte şehrimizi yenileyelim” dedi.
“Büyükçekmece’de 3 yıl içerisinde kentsel dönüşümü bitirmeyi planlıyoruz”Büyükçekmece’de kentsel dönüşümü 3 yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Akgün, “Yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü deprem geliyor ve binlerce hatta on binlerce can alacağını biliyoruz. Ekip olarak dünyada bu alanda yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Uzun süredir belediye başkanı olmam, yakın coğrafyadaki bütün deprem bölgelerine gidip depremin yüzünü görmüş olmam dolayısıyla bu işi hızlı yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Deprem vuku bulduğunda yıkılacak binalardan yüzde 70’i yenilendi. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir işimiz kaldı. Bu yüzde 30’u da yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yarın depremle yüzleştiğimizde ve on binlerce can kaybıyla karşılaştığımızda biz bunun vebalini taşıyamayız. Gelin büyükşehir meclisi olarak, ilçe meclisleri olarak depremle ilgili yenileme çalışmalarına hep birlikte ön ayak olalım ve vatandaşımızın canını, malını kurtaralım” diye konuştu.