Başkan Akgün: “Belediyelerin malları devlet malı sayılsın haczedilmesin”

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Birlik Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün, kamu mallarına haciz işlemi uygulamasının yanlış bir karar olduğunu savunarak; “Belediyelerin masası, belediye başkanının koltuğu, teknik malzemeler haciz edilebilmektedir. Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle, belediyelerin malları devlet malı sayılarak bu sıkıntıdan kurtarılması mümkündür” diye konuştu.
2016 yılındaki bir ihaleden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlık makamındaki eşyalara haciz yoluyla el konduğunu hatırlatan Başkan Akgün, “Birçok belediyenin, bankalardaki emlak vergisinden toplanan paralarına dahi haciz işlemi uygulandığını duyuyoruz. Belediyelerin masası, belediye başkanının koltuğu, teknik malzemeler haciz edilebilmektedir. Belediyelerin malları devlet malı sayılarak bu sıkıntıdan kurtarılması mümkündür. Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle, belediyelerin malları devlet malı sayılabilir. Avukatlar belediye başkanlarının koltuğuna gidiyor. Başkanlık makamı halkın gözünde rencide ediliyor. Belediye mallarının tümüyle devlet malı sayılması için Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu işin çözülmesi gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.