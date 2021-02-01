Başkan Akgün: “Deprem Türkiye’nin ebedi gerçeğidir”

Büyükçekmece Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısına İzmir’e geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “İzmir’e geçmiş olsun. İzmir’deki belediye başkanı arkadaşlarımıza meclis olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem Türkiye’nin ebedi bir gerçeğidir" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısına İzmir’e geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Başkan Akgün, “İzmir’e geçmiş olsun. İzmir’deki belediye başkanı arkadaşlarımıza meclis olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem Türkiye’nin ebedi bir gerçeğidir. Türkiye’nin deprem kuşakları üzerinde, fay hatları üzerinde bulunmakta olduğunu herkes bildiği için depremle yaşamaya ebedi olarak alışmak zorundayız. Depremle yaşamanın kolay tarafı Japonlar gibi, Avrupalılar gibi yaptıklarımızı rehabilite etmek, yapacaklarımızı da adam gibi depremde insanların canını almayacak şekilde inşa etmektir. Bunun başka bir reçetesi de yoktur. Türkiye bu konuda sınıfta kalmıştır. Türkiye’deki yapı stokunun henüz yüzde 20’si dahil iyileştirilememiştir. İnsanların ölümüne neden olacak binaları yenileyelim politikasında bu ülkeyi yönetecek olan hükümetler hiç olmazsa 30 yıl içerisinde bunu devletin 1 numaralı politikası haline getirip İstanbul’dan başlayarak uygularlarsa yerel yönetimleri de biraz daha fazla güçlendirip, yetkilendirip bu gerçeğin içerisinde Türkiye’nin bu büyük sorunu insanların hayatına mal olacak bu önemli sorunu bu devlet aşar” sözlerine yer verdi.

Satış Komisyonu’na asil ve yedek üyeler seçildi

Meclis gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken Satış Komisyonu’nda Büyükçekmece Belediyesini temsil etmek üzere CHP’den asil üye olarak Fatih Çınar, İYİ Parti’den yedek üye olarak Özkalp Beyaz seçildi.