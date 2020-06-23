Başkan Akgün Emine teyzenin yardımına koştu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yürüme engelli Emine Balavuz’un yardımına koştu.
İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların her zaman yanında olduğunu söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, “Emine teyzemiz yaşı nedeniyle artık yürüyemiyordu. Denge bozukluğu ve ayağa kalkamaması nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor ne de ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Tekerlekli sandalyesi sayesinde Emine teyze artık dışarı çıkabilecek. İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sorunlarına çare oluyoruz” dedi.