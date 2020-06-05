Başkan Akgün: “Korona virüs bize çevrenin ne kadar önemli olduğunu öğretti”

Büyükçekmece Belediyesi “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle en çok atık toplayan vatandaş, muhtar, işletme ve site yöneticilerine örnek davranışlarından ötürü ödül töreni düzenledi.
Belediye hizmet binasında düzenlenen ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları en çok atık yağ, ambalaj ve elektronik atığı toplayan muhtar, işletme ve site yöneticilerine ödüllerini takdim etti.
“En önemli silahımız topraklarımız”
En çok atık toplayanlar ödüllendirildi
İlçe genelinde en çok atık yağ toplayan site Pınartepe Vista Sitesi, işletme Gepetto, muhtarlık ise Mimaroba muhtarlığı oldu. 13 ton ambalaj atığı toplayan site Park Village’ın yanında Mimarsinan muhtarlığı da 12 ton ambalaj atığı toplayarak çevre dostu isimler arasında yer aldı. 207 kilogram elektronik atık toplayarak örnek olan Nilgün Kazancı Nurik iken, en çok elektronik atık toplayan muhtarlık ise Sinanoba muhtarlığı oldu.
Dezavantajlı izciler çevre temizliği yaptı
Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Gökkkuşağı Dezavantajlı İzci Kulübü ile çevre temizliği gerçekleştirdi.