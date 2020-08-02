Başkan Akgün, sokak sokak gezerek ilçe halkı ile bayramlaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Büyükçekmece’nin mahallelerini sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.
Vatandaşın taleplerini dinledi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda teknik ekiplerine talimat verdi. Gittikleri her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük oldu. Başkan Akgün, çocuklara oyuncak, şeker ve bayram harçlığı verdi.