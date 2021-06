Başkan Akgün: "Tepecik planları bitti Türkoba eylülde bitecek"

Büyükçekmece Belediye Meclisinin Haziran ayı 2. oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başkanlığında gerçekleşti. Başkan Akgün yaptığı konuşmada, "Tepecik planları bitti. Türkoba’yı başlattık. Türkoba’yı eylülde bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Meclis gündeminde yer alan; 16.10.1991 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz E-5 Kuzey alanı, 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan Merkez ve Batıköy mahalleleri, 03.06.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 arası ve 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece uygulama imar planı plan notu tadilatı hususları müdürlüklerinden geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

“Meclisi ve Tepecik halkımızı bilgilendireceğiz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik’in imar planlarının Temmuz ayında Büyükşehir Meclisine intikal edeceğini belirterek, “Geçen mecliste Tepecik planları gündeme gelmişti. 30 yıldan beri Tepecik’ de siyasi kargaşa devam ediyor. Tepecik merkezde sorun var. Bu sorun yıllardan beri sürüyor. Mahkemenin Büyükçekmece’nin Tepecik için yaptığı planları iptal ettiği zamandan beri devam ediyor. Tepecik merkezin plansız alanının 5 binlik planları bitirildi. Dün planlama ile yapmış olduğumuz çalışma üzerine ve Büyükşehir’e ekip de gönderdik. Gelecek Temmuz ayı meclisine Büyükşehir’e intikal edecektir. Büyükçekmece ilçe meclisi daha önce olduğundan ve çok yakından ilgilendiği için sizleri ve halkımızı bilgilendireceğiz" dedi.

“Siyasi argümanları bir yana bırakalım”

Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’un depremde en az zayiatla atlatabilmesi için yapabileceklerimizi tek tek sahneye, uygulamaya koymaktır. Mesele İstanbul’da can ve mal kaybını azaltmaktır. Bunun için Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız elini taşın altına koyacaktır. Büyükşehir Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı elini taşın altına koyacaktır. Büyükçekmece 39 şehir ilçe başkanı ve belediye meclisleri elini taşın altına koyacaktır. Canlar gittikten sonra her bir yerel yönetimci vicdan azabı altında kalacaktır. O yüzden milletin oyuyla, milletin sandalyelerini işgal eden bizler siyasi argümanları yan tarafa koyarak İstanbul’u depreme hazırlanmalıyız. Bunun için Büyükçekmece Belediyesi’nin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Herkes destek veriyor. Büyükçekmece merkez bizim en büyük sorunumuzdu. Mimarsinan’da bir şey yoktu. 4,5 blok vardı. Onlar da yıkıldı. En büyük sorunumuz Kumburgaz. Bundan sonra Kumburgaz’ı çözeceğiz. Kumburgaz dediğimiz zaman D 100 yolundaki sahil tarafında kalan Kamiloba, Celaliye, Kumburgaz o kısımdaki özellikle yazlıkçıların oturduğu 1966’dan beri nasıl yapıldığını hepimizin bildiği blokların yenilenmesi ve imar çalışmasının başlatılması hayati önem taşıyor. Bir an önce Büyükşehir Meclisindeki 7 kişi benimle beraber kendi şehrimizin eksik olan imar çalışmalarımızı tamamlamalıyız. Tepecik bitti. Türkoba’yı başlattık. Türkoba’yı eylülde bitirmeyi planlıyoruz. Bugün Büyükçekmece Meclisinde 4 maddede alınan kararlar hayırlı olsun.’’