Başkan Akgün, kazanın nasıl olduğuyla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Başkan Akgün incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu tip uçaklarda böyle bir arıza olabiliyor. Hiç yön değiştirmeden ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Manevra esnasında düştüğü söyleniyor. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak. Kardeşimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Akgün, uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulundu
BAŞKAN AKGÜN, UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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