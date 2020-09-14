Başkan Akgün: “Ürünü bol, hasadı bereketli bir yıl geçiriyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Karaağaç Köyü’nde gerçekleştirilen ay çekirdeği hasadına katıldı.

Çiftçilerle sohbet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, biçerdövere binerek ay çekirdeği hasadı yaptı.

“Çiftçimizin yanındayız”

Tarımsal üretim yapan Büyükçekmeceli çiftçilerle bir araya gelen Başkan Akgün, “Bölgemizdeki üretimi arttırarak ilçemize hem ekonomik hem de sosyal katkıda bulunuyorlar. Ürünü bol, hasadı bereketli bir yıl geçiriyoruz. Üretim yapmak isteyen tüm çiftçilerimizin yanındayız. Ekmeğini topraktan çıkartan tüm çiftçilerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuruluyor

2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde tarımla uğraşan vatandaşlara her türlü desteği veriyor. Tarıma elverişli arazileri değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü de hasat dönemlerinde de çiftçileri yalnız bırakmıyor. Tarıma ilgi duyan vatandaşlar için Kumburgaz’daki eski belediye binası artık ‘Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ olarak hizmet verecek.