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Başkan Akgün, Vecdet Öz’ü acı gününde yalnız bırakmadı

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DR. HASAN AKGÜN, BABASI RECEP ÖZ’Ü KAYBEDEN ADALET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. VECDET ÖZ’ÜN ACISINI PAYLAŞTI.

Başkan Akgün, Vecdet Öz’ü acı gününde yalnız bırakmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, babası Recep Öz’ü kaybeden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’ün acısını paylaştı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’ün dün vefat eden babası Recep Öz (90) son yolculuğuna uğurlandı. Acı gününde Vecdet Öz’ü yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Öz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Gülvadi Mezarlığı’na defnedildi

Bahçeşehir Ebusuud Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından merhum Recep Öz, Esenyurt Gülvadi Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Başkan Akgün’ün yanı sıra Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Nevzat Sezen, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral da katıldı.

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