Başkan Akgün’den 2021 temennisi: “Sağlık ve mutluluk getirsin”

Tüm dünyanın Covid-19 virüsüyle sarsıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “2021 yılı tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirsin” dedi.

Yeni yıla ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, korona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ve 1 milyon 800 bin insanın yaşamını kaybettiğini hatırlatan Başkan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süre içerisinde sağlık çalışanlarının nasıl insanüstü bir gayretle çalıştıklarını görmenin onurunu, huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. 2021 yılında da bilimin uyarı ve talimatlarına harfiyen uyarak, yaşamları pahasına büyük bir özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarımıza en büyük desteği vermek öncelikli görevimiz olmalıdır. Önümüzdeki günlerde salgının nasıl bir durum alacağını bilemeyiz. Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlık çalışanlarına alabildiğine destek olmak hepimizin en önemli vazifesi olmalıdır. 2021 yılında sevgili büyük Büyükçekmece ailemle, bütün mesai arkadaşlarımla beraber halkımızın refah ve mutluluğu için, şehrimizin geleceği için çok ama çok daha fazla çalışacağız. 2021 yılı tüm insanlığa sağlık, umut ve mutluluk getirsin.”