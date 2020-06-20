Başkan Ali Kılıç mülteci çocuklarla telekonferans ile buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Mülteciler Günü’nde Suriye’den göç eden çocuklarla telekonferans yaptı. 13 yaşındaki kız çocuğu Sündüs Ali Jan, mülteci bir çocuk olarak duygularını çizdiği resmi Başkan Kılıç’a armağan etti. Kılıç, “İnşallah doğup büyüdüğünüz topraklara bir an önce barış gelir” dedi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) Maltepe Belediyesi ile işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde önemli bir buluşmaya imza atıldı. Suriye’den Türkiye’ye göç eden ve Maltepe’de yaşayan yaklaşık 20 mülteci çocukla gerçekleştirilen telekonferansta, mülteci çocukların sorunları ele alındı. Telekonferansta Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve Birleşmiş Milletler Temsilcisi Selçuk Şatana da yer aldı.

Göçmen ve mülteci sorunlarına duyarlı yaklaştıklarını ifade eden Kılıç, “Maltepe Belediyesi olarak mülteciler, göç ve göçmen sorunları konusunda duyarlılıkla çalışıyoruz. Hangi sebeple olursa olsun insan doğdukları toprakları terk edip başka yerlere gidince bir takım sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bunlar inanç, ekonomik ve hatta eğitim sorunu gibi pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sorunların çözülmesi noktasın başta hükümetler olmak üzere yerel yönetimlere de büyük sorumluluk düşüyor. Eğer zamanında önlem alınmadığında bu durum başka diğer ciddi sorunları da beraberinde getirir. Türkiye de aslında başlı başına bir göç ülkesi. Son yıllarda özellikle kardeş ülkemiz Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle ülkemize gelen göçmenlerin sorunları ile ilgili de gerekli adımlar atılmalıdır. Sizleri en iyi anlayanlardan birisi benim. Çünkü 25 yıl Almanya’da göçmen olarak yaşadım. Oralara göçen Türklerin, Müslümanların hangi sorunları yaşadığını ve bu sorunların nasıl çözülebildiğini yakından tanıma fırsatı buldum. 2005 yılında Türkiye’ye dönüş yaptım o günden bu yana katıldığım tüm platformlarda Türkiye’de bir, ’Göç ve Göçmen Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini anlattım. Özellikle son yıllarda Suriye’den göç eden kardeşlerimize bakınca bu ihtiyacı açıkça gösterdi. Bu konuda Birleşmiş Milletlerin ve Mehmet Bey’in bakanlığını yaptığı WALD’in çabaları var. Biz de Maltepe Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” diye konuştu. WALD Vakfı Başkanı Mehmet Duman da, mülteci sorunları ile ilgili Maltepe Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Suriyeli çocuktan anlamlı hediye

Telekonferansta söz alan çocukların konuşmaları sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı. 13 yaşındaki kız çocuğu Sündüs Ali Jan, mülteci bir çocuk olarak duygularını çizdiği resmi Başkan Kılıç’a armağan etti. Kılıç, “Benim için çok özel bir armağan teşekkür ediyorum. Biliyorum hepiniz acı tecrübeler yaşadınız ama önünüzde güzellikler de sizi bekliyordur. Belki resim yapan kardeşimiz bu yeteneğini geliştirir ilerde büyük bir ressam olur. İnşallah doğup büyüdüğünüz topraklara bir an önce barış gelir ve siz de gönül rahatlığı ile doğduğunuz topraklara dönmüş olursunuz. Ancak hepimiz bileceğiz ki, Suriyeli çocukların Türkiye’de kardeşleri ve Türkiye’deki çocukların da Suriye’de kardeşleri var” dedi.