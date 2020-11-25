Başkan Arısoy’dan “Şiddete hayır” çağrısı

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle kendi sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir mesaj yayınlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Hayatımızda böyle bir günün var olması insanlığın ortak utancıdır” dedi.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videoyla kadına yönelik şiddete hayır çağrısı yaptı. Başkan Arısoy mesajında, “Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Böyle bir günün var olması bile insanlığın ortak utancı, ortak yarası aslında. Bizim gibi inancı, kültürü ve geleneği kadınları baş tacı yapan bir millet için böyle bir günü idrak etmek daha da zor. Bu ayıbı ülkemizden tamamen temizlemek hepimizin sorumluluğudur. Bizim kültürümüz, her işin başına insanı koyar. İnsana bakışımızı, insana verdiğimiz değeri düzeltebilirsek bu meselede de önemli bir yol katedeceğiz. Kadınlar hayatın her alanında güçlenmeye, daha fazla söz ve sorumluluk sahibi olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.