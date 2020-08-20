banner3088

Başkan Aydıner korona virüs denetiminde

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ATİLA AYDINER, BAYRAMPAŞA KAYMAKAMI SONER ŞENEL İLE BİRLİKTE, PANDEMİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDE YAPILAN DENETLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARINA KATILDI.

Başkan Aydıner korona virüs denetiminde

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ile birlikte, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yapılan denetleme ve kontrol çalışmalarına katıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Bayrampaşa Şehir Parkı’nda bulunan lunapark, kafeler, oyun parkları ile yürüyüş yollarında incelemelerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün virüs ile mücadelede en önemli tedbir olduğunu belirten Başkan Aydıner, parktaki vatandaşlar ve çocuklar ile de sohbet etti, onlara virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
MHK’de başkan arayışı
MHK’de başkan arayışı
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197