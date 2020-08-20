Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Bayrampaşa Şehir Parkı’nda bulunan lunapark, kafeler, oyun parkları ile yürüyüş yollarında incelemelerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün virüs ile mücadelede en önemli tedbir olduğunu belirten Başkan Aydıner, parktaki vatandaşlar ve çocuklar ile de sohbet etti, onlara virüsten korunma yöntemlerini anlattı.
Başkan Aydıner korona virüs denetiminde
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ATİLA AYDINER, BAYRAMPAŞA KAYMAKAMI SONER ŞENEL İLE BİRLİKTE, PANDEMİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDE YAPILAN DENETLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARINA KATILDI.
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