Başkan Aydıner’den pazarda HES kodu denetimi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, korona virüs tedbirleri kapsamında, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ile birlikte pazar yerlerinde denetim yaptı. Virüsten korunmada maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün önemine vurgu yapan Aydıner, pazar esnafının HES kodlarını tek tek kontrol etti ve kurallara uymayanlara uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın “Covid-19 Denetimleri” konulu genelgesinin ardından Bayrampaşa’da zabıta ekipleri pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı sosyal mesafe, maske, hijyen ve HES kodu denetimi yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Yıldırım Mahallesi Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Pazara gelen vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün önemini hatırlatan Başkan Aydıner, pazar esnafının HES kodlarını tek tek kontrol etti ve kurallara uymayanlara uyarıda bulundu.

“Virüsle mücadele seferberliği başlattık”

Virüsle mücadele seferberliği başlattıklarını söyleyen Başkan Aydıner, “Ülke olarak, aylardır tüm dünyayı tehdit eden güçlü bir salgınla karşı karşıyayız. Biz belediye olarak gerekli önlemleri almış bulunuyoruz, şehir dinlenirken ekiplerimiz sahada canla başla çalışıyor. Ortak yaşam alanlarımızı bir bir temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerimizi artırdık. Pazar esnafımızın HES kodları takip ediliyor. Ancak korona virüse karşı mücadeleye 7’den 70’e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Yaşamımızı olumsuz etkileyen bu virüsten korunmak için 3 altın kural var. O da maske, mesafe ve hijyen. Lütfen, kendimiz ve sevdiklerimiz için bu 3 kurala uymayı ihmal etmeyelim” dedi.