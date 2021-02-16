Başkan Aydıner’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Covid-19 salgınına karşı büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Aydıner, aşı programı kapsamında sırasının gelmesiyle birlikte korona virüse karşı ikinci doz aşısını da yaptırdı.
Başkan Aydıner aşı olduBaşkan Aydıner, aşı programı kapsamında, sırasının gelmesiyle birlikte randevusunu alarak Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını da yaptırdı. Aydıner açıklamasında, “Sağlık Bakanlığımızın sürdürdüğü başarılı süreçten dolayı başta kıymetli Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.