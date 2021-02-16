Başkan Aydıner’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Covid-19 salgınına karşı büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Aydıner, aşı programı kapsamında sırasının gelmesiyle birlikte korona virüse karşı ikinci doz aşısını da yaptırdı.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Oğuz Canbulat ve İlçe Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Aydın Korkmaz’ı ziyaret ederek Covid-19 salgınına yönelik tedbirleri ve çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Şenel ve Başkan Aydıner daha sonra pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, onlara fedakarlıkları ve özverileri için teşekkürlerini sundu. Şenel ve Aydıner, aşı olmak için sağlık ocağına gelen vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.

Başkan Aydıner aşı oldu

Başkan Aydıner, aşı programı kapsamında, sırasının gelmesiyle birlikte randevusunu alarak Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını da yaptırdı. Aydıner açıklamasında, “Sağlık Bakanlığımızın sürdürdüğü başarılı süreçten dolayı başta kıymetli Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.