Başkan Bahadır, engelliler ile online görüştü

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli vatandaşlar ile online olarak görüştü.
“Sadece bir gün değil biz onlara inanarak her gün yanlarında oluyoruz”Engelli vatandaşların özel günlerini kutladığını sözlerine ekleyen Başkan Bahadır, “Sadece bir gün değil, biz onlara inanarak her gün yanlarında oluyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız engellilere farkındalığı ilk başlattığı zamanlardan beridir, 8 bin 100 tane kayıtlı engelli kardeşimize havuz hizmeti veriyoruz ve hidroterapi yaptırıyoruz. Sadece engellilere ait havuzumuz var. Ayrıca onları evlerinden alıp sosyal tesislerimize de getiriyoruz. Geçen sene sirke götürdük. Bir AVM’de beraber eğlendik. Bu kütüphanede de görme engelli kardeşlerimiz için ayrı bir birimde sesli bir kütüphane var. Ben Bahçelievler’in sokaklarının, kaldırımlarının, hizmet binalarının engelliler için yüzde 80-90 uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olmaları gerekiyor. Mesela araçlarını park ederken görme engelli vatandaşlarımızın yoluna park etmezlerse onlara bir iyilik yapmış olurlar” dedi.