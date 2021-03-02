Başkan Bozkurt kadın meclis üyelerinin emekçi kadınlar gününü kutladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde kadın meclis üyelerinin ve meclisteki kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
“Cinsiyet eşitliği komisyonu kuralım”Mecliste, kadınların sorunlarının ele alınacağı Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasını teklif eden Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Haddimize değil ama kadınların en az bizim kadar yaşama hakkı olduğunu buradan bir erkek olarak beyan etmek istiyorum. İyi ki varlar. Teşekkür ediyorum varlıkları ve bize kattıkları için. Eğer sizler de uygun görürseniz Nisan ayındaki mecliste Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuralım. Sadece meclise gelen gündemleri değerlendirmek için değil, yaşamın diğer alanında kadınların yaşadığı sorunları araştırıp, inceleyip bizim yapabileceğimiz önerileri meclise getirmeleri için bir teklifte bulunayım. Bence bu son derece önemli. Yüce meclis böyle bir teklifi kabul eder ve bu konuda karar verirse kadınlar adına son derece önemli bir aşama sağlanmış olur.”