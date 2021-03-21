Başkan Bozkurt ‘özel’ misafirlerini ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” dolayısı ile ‘özel’ çocukları ağırladı. Çocuklar ile Başkan Bozkurt arasında geçen diyaloglar yürekleri ısıttı.
“Çok mutluyuz”
Çocuklarının Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim almaya başladığını belirten aileler, “Eğitim merkezinde çocuklarımız eğitim almaya başladı. Bundan dolayı çok çok mutluyuz” dedi.Başkan Bozkurt, aileleri ve öğretmenlerinden özel çocukların eğitimi hakkında bilgi aldı, ardından çocuklara hediyeler verdi. Samimi ve güldüren sohbette çocuklar, Başkan Bozkurt’a kendi yaptıkları resmi hediye etti.