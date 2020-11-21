Başkan Çalık: “Yaşam vadisi bu kentin omurgası”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız birkaç etapta eş zamanlı olarak devam ediyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl yaz aylarında Yaşam Vadisi’ni denizle buluşturmaktı, o hedefe ulaşacak gibi görünüyoruz. Yaşam Vadisi tüm mahallelerimize ve Beylikdüzü’ne hizmet ederek bu kentin omurgasını oluşturacak” ifadelerini kullandı.
“Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor”Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 3. Etap ve altyapı çalışmaları hızla sürdürülen 4. Etap çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız birkaç etapta eş zamanlı olarak devam ediyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl yaz aylarında Yaşam Vadisi’ni denizle buluşturmaktı, o hedefe ulaşacak gibi görünüyoruz. Çok hızlı bir imalat süreci yaşıyoruz. Yaşam Vadisi tüm mahallelerimize ve Beylikdüzü’ne hizmet ederek bu kentin omurgasını oluşturacak” ifadelerini kullandı. İSKİ’nin de bölgede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Çalık, “Umarım önümüzdeki yıl hep birlikte bisikletlerimizle, yürüyerek, koşarak denize ulaşmış olacağız. Vadi’nin tüm etapları tıpkı tamamlanan etaplar gibi yemyeşil olacak” dedi.