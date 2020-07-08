banner3088

Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Bilgi Evi’ni ziyaret etti

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN, ALİBEYKÖY BİLGİ EVİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Başkan Deniz Köken, Alibeyköy Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulu çalışmaları kapsamında eğitimlere devam eden Alibeyköy Bilgi Evi’ni ziyaret etti.

Başkan Deniz Köken ziyareti sırasında ilmihal, rehberlik ve drama eğitimlerinin verildiği sınıfları gezdi. Sınıflarda bir süre oturarak öğrencilerle birlikte ders dinleyen Başkan Deniz Köken, eğitmenlerden, verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı, öğrencilere de aldıkları eğitimlerle ilgili düşüncelerini sordu.

“Pırıl pırıl, iyi insan olacağız”

Ziyareti sırasında öğrencilerle birlikte fotoğraf da çektiren Başkan Deniz Köken burada öğrencilere başarılar dileyerek “Pırıl pırıl insanlar olmayı hedefleyin. Güzel insan olacağız, iyi insan olacağız, arkasından başarı gelecek inşaallah. Yardımlaşma, dayanışma çok önemli. Futbolda paslaşıyorsun, normal hayatta da paslaşıyorsun aslında. Futbolda pas vermeden gole ulaşamıyorsun, başarıya ulaşamıyorsun. Normal yaşamımızda da yardımlaşmamız futboldaki paslaşma gibi bizi başarıya götürecek” şeklinde nasihatlerde bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Kağıt toplayıcı rolüne giren hırsızlar...
(Özel) Kağıt toplayıcı rolüne giren hırsızlar...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197