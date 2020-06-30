Başkan Deniz Köken çocuklarla merdiven boyadı

Sakarya Mahallesi 4. Cami Sokak, Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek trafiğe ve yayaların kullanımına uygun hale getirildi. Başkan Deniz Köken, çocuklarla birlikte yeni yapılan merdivenleri boyayarak keyifli dakikalar geçirdi.

Acil durumlarda ambulans ve itfaiyenin giremediği, çocukların sokakta özgürce oynayamadığı 4. Cami Sokak, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla yenilenmiş haliyle kullanıma açıldı. Açılışta mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Deniz Köken, çocuklarla birlikte yeni yapılan merdivenleri boyayarak keyifli dakikalar geçirdi.

“Belediye ve vatandaşlarımızın işbirliğinin en güzel örneği”

Programda yaptığı konuşmada seçim çalışmaları sırasında sokağa geldiklerini ve vatandaşın yolu kullanamadığı için zor durumda olduklarını gördüklerini dile getiren Başkan Deniz Köken, “Vatandaşların işini daha kolay hale getirmeye, çalışıp olmazları olduruyoruz. Bu bölgenin tamamı yamaçlardan oluşuyor. Yamaçlardan oluşuyor derken de burayı eski haliyle bırakamazdık. Hem 200 metrelik yol, hem de 70 metrelik merdiven ve demir perforjeler personelimiz tarafından, atölyelerimizde kendi imkanlarımızla yapıldı. Çocuklarımızla da hep birlikte merdivenleri boyadık. Vatandaşlar, çocuklar ve belediyenin iş birliğinin en güzel örneğini gördünüz” dedi. Program sonrası Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocuklara boyama kitabı dağıtımı da yapıldı.

Trafiğe ve yayaların kullanımına açıldı

Daha önce trafiğe kapalı ormanlık bir alanda bulunan ve içerisinden dere yatağı geçen yaklaşık 1 kilometrelik 4. Cami Sokak, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından duvar çalışmaları, asfaltlama, merdivenler ve korkuluklar yapılarak kullanıma uygun hale getirildi. Tüm çalışmaların ardından çevre düzenlemesi yapılarak sokak ağaçlandırıldı.