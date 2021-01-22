Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılının tamamlanması dolayısıyla öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Sancaktepe Belediyesi bünyesinde bulunan Abdurrahmangazi Kreşini ziyaret eden Başkan Döğücü, burada öğrencilere karne dağıttı.
Sancaktepeli miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. Minik öğrenciler, yıldızlarla dolu karneleriyle büyük mutluluk yaşadı. Yıl içinde öğrendikleriyle hayata emin ellerde hazırlanan minik öğrencilerin, ortak iş yapabilme becerileri dikkatlerden kaçmazken, arkadaşlık bağlarının üst seviyede olduğu gözlendi.Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler ile karneleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.