Başkan Gökhan Yüksel 2020 yılının En’lerinden oldu

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı ile hem Kartal’a hem de İstanbul’a artı değer katacak projeler üreten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ORC Araştırma tarafından yapılan “2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” sıralamasında 61.4’lük yüzdelik ile ilk dörtte yerini aldı.

Daha önce farklı araştırma şirketlerinin yaptığı başarı anketlerinde de ilk sıralarda yerini alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ORC Araştırma tarafından yapılan “2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” sıralamasında da başarı ivmesini korudu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları sıralamasında, birçok başarılı ilçe belediyesini geride bırakarak dördüncü sırada yer aldığı araştırmada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken % 63.7 oranla birinci, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin % 62.9 oranla ikinci, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise % 62.6 oranla üçüncü sırada yer aldı.

01 - 19 Aralık 2020 tarihleri arasında 30’u büyükşehir toplam 51 ilde 42 bin 510 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada İstanbul genelinde ise ikinci sırada yer alan Başkan Gökhan Yüksel, “Ben ve mesai arkadaşlarım Kartal’ı canlandırmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla Kartal’da alt yapıdan üst yapıya kentin her mahallesinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemizi kültürde, sanatta, sporda adı anılan bir yer haline getirmek; hem Kartal’a hem İstanbul’a nefes olacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Kartal’ı daha umut dolu yarınlara taşımak için ben ve tüm mesai arkadaşlarım aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.