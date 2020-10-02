Başkan Gökhan Yüksel Kartal esnafına 500 günlük icraatlarını anlattı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal esnafıyla bir araya gelerek, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen ve üzerinde çalışılan projelerin anlatıldığı ‘500 Günlük Yolculuk’ adını taşıyan bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da özellikle esnafı ilgilendiren 25 yıllık altyapı sorununun çözüldüğünü ifade ederek, ilçenin önemli caddelerinden biri olan Spor Caddesi’nin yenilenerek “Prestij Caddesi”ne dönüşeceğinin müjdesini verdi.

Ankara Caddesi, Rıhtım Caddesi ve Hamam Sokak esnafının katılımı ile Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Başkan Gökhan Yüksel yaklaşık 1 buçuk saat boyunca, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları anlattı.

25 yıldır kangren olan alt yapı sorununa çözüm

Kartal’da oluşan şiddetli yağışlarda ilçe meydanındaki esnafın kâbusu olan ve kangren haline gelen altyapı sorununun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile gerçekleşen ortak çalışmalarla çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, “İlçe meydanındaki esnafımızın en büyük sorunlarından biri alt yapıdan dolayı yaşanan sıkıntılardı. Maalesef burada, şiddetli yağışlar sonunda hepiniz ciddi sorunlar yaşadınız. Bizler de bu mağduriyetlerin en yakın şahitleriydik. İBB ile ortak çalışmalarımızın neticesinde, bu soruna göreve gelir gelmez el attık ve çözüme kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

Spor Caddesi, Prestij Caddesi’ne dönüşüyor, Neyzen Tevfik Meydanı yenileniyor

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının devamında, ilçenin önemli caddelerinden biri olan Spor Caddesi’nin yenilenerek, “Prestij Caddesi”ne dönüşeceğini belirtti. Ayrıca, Neyzen Tevfik Meydanı’nın da en yakın zamanda yenileneceğini ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kartal’ın önemli bir cazibe merkezi olması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var olan parklarımızı yenilerken, yeni parklarımızı da komşularımızın hizmetine açıyoruz. Kent merkezimizi, yeşil odaklı, çevreci ve yaşanabilir bir hale getirmek için Spor Caddesi’ni tamamen yenileyerek “Prestij Caddesi” oluşturacağız. Neyzen Tevfik Meydanı’nda da yenileme çalışmalarımız olacak. Bunlar için kollarımızı sıvadık.”

Sunumun sonunda ise, Başkan Gökhan Yüksel, esnafın yapılan çalışmalar ile alakalı merak ettiği soruları cevaplayarak istek ve önerilerini dinledi.