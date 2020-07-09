Başkan Gökhan Yüksel, SODEM toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) İzmir’de gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve projeler görüşüldü.
Toplantıda SODEM üyesi belediyelerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra, pandemi sürecinde birlikte gerçekleştirdikleri iş birliklerinden bahsedildi.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşen SODEM olağan toplantısına katıldık. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde belediyelerimiz arasında yürütülebilecek ortak uygulamalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk” dedi.