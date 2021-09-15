Başkan Gökhan Yüksel, Tekel Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yürütülen alt yapı çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Kordonboyu Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi alan Başkan Yüksel’e Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin de eşlik etti. Başkan Yüksel, ilçede alt yapıyı güçlendirmek adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt serimi işlemlerinin de gerçekleştirildiği bölgede inceleme yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, yağışlı havalarda su baskınları yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçemizin altyapısını güçlendirmek için İBB ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşlar Başkan Gökhan Yüksel’e büyük ilgi göstererek yapılan çalışmalarla ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.