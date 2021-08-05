Başkan Gökhan Yüksel ve İBB heyetinden, Van’da sel mağdurlarına ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz hafta Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleşen sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketinde etkilenen mahallelere ziyaret gerçekleştirerek, afetten maddi zarar gören sakinlerle beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, “Bu zor günleri dayanışma içerisinde ve yaralarımızı hep birlikte sararak atlatacağız” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve İBB heyeti ile beraber ev ve ahırları yıkılıp sular altında kalan, hayvanlarının telef olmasına neden olan sel felaketine maruz kalan mahallelerden Esenyamaç ve Gedikbaşı sakinlerine ziyaret gerçekleştirerek mağdur olan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in gerçekleştirdiği ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İBB Meclis Üyeleri Doğan Tekel, Tuğba Dönmez, İsmail Budak, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Belediye Başkan Danışmanları; Baki Aydöner, Bülent Akköse ve İSKİ Şube Müdürü Mehmet Kadri Feyat’tan oluşan İBB heyeti eşlik etti.

“Yaralarımızı hep birlikte sararak geçireceğiz“

Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selam ve geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel, "Ülkemiz son günlerde doğal felaketler karşısında ciddi sınavlar veriyor. Manavgat’ta başlayan ve ülkemizin birçok il, ilçe ve köyünde halen etkili olan orman yangınlarının üstüne, geçen hafta siz Vanlı kardeşlerimizin sel felaketi ile karşı karşıya kalması millet olarak hepimizi derinden yaraladı. Bugünleri dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte sararak atlatacağız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

“Kader’i Kartal’da misafir edeceğiz“

Bu arada sele kapılarak akrabaları tarafından son anda kurtarılan ve çamura bulanmış görüntüleri sonrası Türkiye gündemine yerleşen Kader Yurtseven’i ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yüksel, Kader ve kardeşini İstanbul’a davet ederek Kartal’da misafir edeceklerini açıkladı.

Esenyamaç ve Gedikbaşı sakinleri, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve beraberindeki İBB heyetine gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

İncelemeler sonrası düzenlenecek rapor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teslim edilerek yapılan tespitler ışığında selden zarar gören vatandaşlara yardım için gerekli adımlar atılacak.