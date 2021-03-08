Başkan Gökhan Yüksel’den 8 Mart mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutladı. Mesajında Kartal’ı “Kadın Dostu Kent” haline getirebilmek amacı ile büyük bir kararlılık sergileyeceklerini ve kadınların sosyal yaşam içerisindeki haklarının sağlanması ve artırılması yönünde kalıcı adımlar atacaklarını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu sözlere yer verdi;

“Her insana eşit olarak tanınan temel hak ve özgürlüklerin, cinsiyet ayrımı olmaksızın kazanılması adına medeniyetler tarihi boyunca önemli mücadeleler verilmiştir.

Günümüzde kadın hakları, çağdaş insan hakları çerçevesinde yasalar altında güvence altına alınsa da ne yazık ki bu hakları kullanma konusunda kadınlar hala ciddi sorunlar yaşamakta, cinsiyet eşitliği anlamında büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bizler bu ayrımcılık ve şiddete karşı güçlü bir irade gösterme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kadınların güçlü, güvenli ve özgür bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için kentimizi “Kadın Dostu Kent” haline getireceğiz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana yönetim anlayışımız içerisinde bu alanda adımlar atmaya gayret ediyoruz. Yakın zamanda İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekerek kadınların gündemini kente taşıma çabamız oldu. Ayrıca Kartal’da yaşayan kadınların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştıracak şekilde, Kadın Dernekleri Federasyonu bünyesindeki acil yardım hattının uzmanlığından faydalanılması amacıyla kurumlar arasında iş birliği protokolü imzaladık.

Önümüzdeki süreçte bu konuda önemli çalışmalara devam ederek Kartallı kadınların sosyal yaşam içerisindeki haklarının sağlanması ve artırılması yönünde kalıcı adımlar atacağız. Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan bu özel günde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.” söylemini de hatırlatarak, başta Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kadınların, daha sonra tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”