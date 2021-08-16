Başkan Gökhan Yüksel’den Ali Baba Sultan Cemevi’ne geçmiş olsun ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz günlerde münferit bir hadisenin yaşandığı Pendik Ali Baba Sultan Cemevi’ne ziyarette bulundu, cemevi yönetimine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Gökhan Yüksel, geçmiş olsun ziyaretinin ardından Ali Baba Sultan Cemevi’nde Muharrem ayı ve yas-ı matem’in yedinci günü vesilesiyle düzenlenen oruç açma yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi, dua edip orucunu açtı. Muharrem ayı ve yas-ı matem orucunun anlamıyla ilgili konuşma yapan cemevi dedesi, yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.Muharrem’in ’Matem ayı’ olmasının yanında insanlara barış, sevgi ve hoşgörü için rehber olduğuna dikkat çeken Başkan Yüksel, meydana gelen hadisenin kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Hepimize geçmiş olsun. Geçtiğimiz günlerde üzücü bir hadise yaşadık. Muharrem ayındayız. Bugün yan ilçeden bir komşunuz olarak lokmalarınızı paylaşmaya geldik. Muharrem orucu tutan herkesin oruçlarının ve lokmalarının kabul olmasını diliyorum. Muharrem, ’Matem ayı’ olduğu kadar tüm insanlık için barış, sevgi ve hoşgörü rehberidir. Tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim” dedi.