Başkan Gökhan Yüksel’den karla mücadele timlerine gece ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar yağışının ilçede günlük yaşamı aksatmaması için aralıksız çalışan Kartal Belediyesi’nin karla mücadele ekiplerini ve İBB’nin Kartal’daki Yol Bakım Şefliği’ni ziyaret etti, özverili çalışmalarından dolayı ekibe teşekkür etti.

Kartal Belediyesi ve İBB ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel de Kartal Belediyesi’nin atölye binasında teyakkuzda olan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra İBB’nin Kartal’daki ek hizmet binasında bulunan 7. Bölge Yol Bakım Şefliği’ni ziyaret eden Başkan Yüksel, ekiplerden hazırlıklar konusunda bilgi alarak Kartal Belediyesi ile birlikte yürüttükleri etkin çalışmalardan ötürü görevlilere teşekkür etti.

Ziyaretler sırasında bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle birkaç gündür ekiplerimiz sayesinde olağanüstü bir mücadele yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ekipmanlarımızla, araç gereçlerimizle Kartal’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye 7/24 çalışmamıza devam ediyoruz. Kartal Belediyesi ailesi, nöbetleşe bir şekilde Kartallı komşularımızın güvenliği için çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

40 personel, 4 tuzlama aracı, 2 jcb, 1 greyder, 4 transit ve 3 adet 4X4 pikap ile ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama ve temizlik çalışmaları yapan Karla mücadele timinin yanı sıra; Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele kapsamında koordineli bir çalışma yürüterek kar yağışın ilçede yaşamı aksatmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.