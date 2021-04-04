Başkan Kartoğlu, iki yavru sokak köpeğini sahiplendi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Dünya Sokak Hayvanlar Günü’nde çocukları Beren ve Yusuf’a anlamlı bir sürpriz yaptı. 2 yavru sokak köpeğini sahiplenen Başkan Kartoğlu, Başakşehirlileri en az bir sokak hayvanını sahiplenerek bakımlarını üstlenmeye davet etti.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, hayvanseverlerin desteğiyle birlikte ilçe genelindeki birçok noktada yapılan besleme çalışmalarının yanı sıra sahiplendirme çalışmaları da devam ediyor. Dünya Sokak Hayvanlar Günü kapsamında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, çocukları Beren ve Yusuf’a sürpriz yaparak 2 yavru sokak köpeğini sahiplendi.

Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’ni ziyaret etti

Başkan Kartoğlu, sürpriz öncesi çocuklarıyla birlikte yapımına ekim ayında başlanan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, “Kayabaşı’nda bulunan 5 bin 300 metrekarelik alanda yapımına başladığımız Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nin inşaatında son düzlüğe geldik. Başakşehirimizde sevimli dostlarımızın tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının tamamını bu alanda yapacağız. Kuduz müşahede odalarından, ameliyathane bölümlerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında toplamış olacağız. Merkezimizi kısa süre içerisinde faaliyete geçirerek sokak hayvanlarımıza konforlu bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu’ndan Başakşehirlilere çağrı

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde yapılan incelemelerin ardından Başkan Kartoğlu, çocukları ile birlikte sürprizin yapılacağı Şamlar Tabiat Parkı’na geçti. Burada Beren ve Yusuf’u yavru köpeklerle buluşturan Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımıza artık biz bakacağız. Tüm komşularımı en az bir sokak hayvanını sahiplenmeye ve bakımını üstlenmeye davet ediyorum” dedi.

Besleme odak noktalarının sayısı 36’ya çıktı

Başakşehir genelindeki besleme odak noktalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımız bizler için çok önemli bir yere sahip. Başakşehir Belediyesi olarak onlara yaşam alanları oluşturmayı asla ihmal etmiyoruz. İlçemizin 36 noktasında besleme odakları bulunuyor. Komşularımızı sevimli dostlarımızın beslemelerini besleme odaklarımızda yapmalarını rica ediyorum. Besleme odaklarımızın nerelerde olduğunu belediyemizin internet sitesi üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz” şeklinde konuştu.