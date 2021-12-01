Başkan Kassanov’dan Azerbaycan şehitleri için taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında “Azerbaycan’ın Hızı rayonunda Garaheybet poligonunda talim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 14 üst rütbeli askerimizin şehit, 2 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üzücü kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar dilerim” ifadelerine yer verdi.