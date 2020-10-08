Başkan Köken, Kapadokya gezisi sözünü yerine getirdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesinin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği “Okumak Güzeldir” yarışmasında dereceye giren kitapseverlere verdiği Kapadokya turu sözünü yerine getirdi.

Başkan Deniz Köken, Haziran ayında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada ilk 20’ye giren vatandaşlara Kapadokya Turu sözü vermişti. Bugün yarışmada dereceye giren 20 kitapsever, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası önünden kalkan otobüsle 3 gece 4 gün sürecek Kapadokya turu için yola çıktı.

Tura katılan vatandaşları, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en özel yerlerinden biri olan Kapadokya’da dopdolu bir tur programı bekliyor.

Unutamayacakları bir Kapadokya turu deneyimi yaşayacak olan vatandaşlar, üç gece dört gün sürecek gezi sırasında Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Nar Krater Gölü, Belisırma Köyü, Selime Manastırı, Yaprakhisar Panorama, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Avanos Çanak Çömlek Atölyesi, Paşabağ Peri Bacaları, Dervent Hayal Vadisi, Ürgüp Üç Güzeller gibi bir çok yeri gezebilecekler.

Ayrıca Kapadokya’nın en popüler aktivitelerinden biri olan sıcak hava balonlarının kalkış yaptığı alanda Kapadokya’nın muhteşem manzarasında eşsiz gün doğumunu izleyecek olan katılımcılar, Mustafa Paşa Köyü’nü ve Asmalı Konak’ı da gezecekler.