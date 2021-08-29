Başkan Mevlüt Öztekin stajyer öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, stajyer öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Pandemi nedeniyle birçok kurum bu eğitim-öğretim yılında stajyer kabul etmezken, Kağıthane Belediyesi 85 üniversite öğrencisine kapılarını açtı. Belediyede kendi alanlarıyla ilgili bölümlerde stajlarına devam eden üniversiteliler, Başkan Öztekin ile bir araya gelerek merak ettikleri konularda sorular yöneltti.

Kendisi de 2005 yılında Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Başkan Öztekin, okul ve iş yaşamındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Kişisel gelişimin önemine değinen Başkan Öztekin, öğrencilere iş sahibi olmak için diplomayı beklememelerini söyledi. Başkan Öztekin, ’’Ben de üniversite yıllarımda hem okuyup hem çalıştım. İş yaşamının dinamiklerini öğrencilik yıllarımda öğrendim. Sizlere tavsiyem alanınızla ilgili işlerde şimdiden iş deneyimi kazanmaya çalışın. Yabancı dil, spor ve sanat alanlarında mutlaka kendinizi geliştirin. Masa başında daha az zaman geçirin, mutlaka sahaya çıkın. Çünkü iş sahada öğrenilir. Burada staj yaptığınız süre boyunca ne zaman isterseniz yanıma gelip proje, öneri ve taleplerinizi sunabilirsiniz. Çevre edinmeye gayret edin. Yeni insanlar tanıyın. Tanıdığınız her yeni insan size yeni kapılar açacaktır’’ diye konuştu.

Üniversitelilerle tek tek tanışan Başkan Öztekin, talep ve önerilerini sordu. Öğrenciler, Kağıthane Belediyesi’nin kendilerine sunduğu staj imkanı için Başkan Öztekin’e teşekkür ettiler.