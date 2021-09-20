Başkan Odabaşı, Kalamış ihalesinin son başvurusuna saatler kala Ankara’ya gidiyor

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 21 Eylül Salı günü yapılacak Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesine karşı Ankara’ya giderek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın önünde Kadıköy Meclis Üyeleri, Kadıköy mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle birlikte basın açıklaması yapacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı yaptığı açıklamada, "Kalamış bizimle güzel demiştik. Sözümüzün arkasındayız, mücadelemizi sonuna kadar birlikte sürdürecek, Kadıköylünün hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Salı günü gerçekleşecek ihale için Ankara’ya gideceğiz ve Kalamış’ın halka ait olduğunu bir kez daha haykıracağız" dedi.

Basın açıklaması 21 Eylül Salı günü saat 12.30’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın önünde gerçekleşecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini duyurmuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara tepki göstermiş ve "Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ise ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oybirliği ile Başkan Odabaşı’na yetki verilmişti. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için yaptığı başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.