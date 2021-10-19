Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda din görevlilerinin haftasını tebrik etti. Etkinlikte konuşan Başkan Öztekin, ’’Camilerimiz evlerimizden değerlidir’’ dedi.

Nurtepe Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programın ev sahipliğini Başkan Öztekin yaparken; programa İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, camii imam hatipleri, müezzinler ve dernek başkanları katıldı.

Camileri kendi evlerinden daha değerli gördüklerini belirten Başkan Öztekin, bu alanda yapılan çalışmalara değindi. Başkan Öztekin; ’’ Geçtiğimiz aylarda hayırsever vatandaşlarımızla birlikte ibadete açtığımız toplam bin 500 kişi kapasiteli, Arıcılar Çamlıvadi Camii Kütüphanesi, idari birimleri, otoparkı, modern mimarisi ve içindeki hat sanatı süslemeleriyle nadide bir eser olarak kalplere dokundu. Yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda temelini attığımız Ayazma Camii de beraberinde külliyesiyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Toplam 3 bin 340 metrekare alana inşası yapılacak camide bin 550 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin yanında Kur’an kursu, mescit, çok amaçlı toplantı salonları, gençlik birimleri, idari birimler, kitaphane, 55 araçlık otopark ve rehberlik birimi yer alacak. Burası sadece bir ibadet alanı değil, külliye hüviyetinde hizmet verecek. Cami alanında yeni bir meydan ve peyzaj düzenlemeleri ile burasını

adeta yeniden ihya edeceğiz. Burada her yaştan vatandaşımızla aynı duaya amin diyeceğiz. Çocuk ve gençlerimiz buradaki külliyede ilimle hemhal olacaklar. Otoparkı trafik akışını rahatlattığı gibi meydan düzenlemesi de çevresine ayrı bir renk ve hava katacak’’ diye konuştu.

Programda söz alan İlçe Müftüsü Ramazan Tekin de çalışmalarından dolayı Başkan Öztekin’e teşekkür etti. Toplumun her kesiminden vatandaşı camilerde görmeyi arzu ettiklerini belirten Müftü Tekin, ’’Camileri, sadece namaz kılınıp dağıldığımız bir ibadet mekanına dönüştürmek ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, büyüklerimizin tecrübesi, kadınların nezaket ve becerisiyle dolmalıdır’’ ifadelerini kullandı.